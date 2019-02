Josef Moser a declarat ca au fost trei etape de selectie riguroasa, in urma carora a rezultat o lista scurta cu trei candidati, cel mai bine plasata fiind Laura-Codruta Kovesi.

El a declarat ca nu are nicio indoiala asupra faptului ca aceasta merita locul ocupat in urma procedurilor de selectie si ca va vota in favoarea Laurei Kovesi in cadrul Consiliului JAI.

Este un lucru pe care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu il va face si a declarat ca va trimite colegilor din JAI decizia CCR in urma careia a fost demisa Kovesi.