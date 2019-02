"Decizia Presedintelui Romaniei a fost luata in urma analizarii atente a situatiei, inclusiv din punct de vedere politico-diplomatic si juridic, si in contextul in care majoritatea statelor membre UE si o serie de aliati si parteneri importanti ai tarii noastre din spatiul euro-atlantic au recunoscut legitimitatea Presedintelui interimar Juan Guaidó.

Presedintele Klaus Iohannis considera ca, indeosebi in contextul in care tara noastra exercita Presedintia Consiliului Uniunii Europene si tinand cont de dinamica crescuta a evolutiilor internationale, Romania trebuie sa aiba in dosarele de politica externa reactii rapide, bine fundamentate si ferme, in acord cu prioritatile majore de politica externa pe care le-a urmarit consecvent pe termen lung", se arata intr-un comunicat al Administratiei prezidentiale.

Administratia Prezidentiala mentioneaza ca a solicitat inca de luni, 4 februarie a.c., imediat dupa reuniunea informala a ministrilor afacerilor externe ai statelor membre UE (tip Gymnich) de la Bucuresti, transmiterea, in regim de urgenta, catre Administratia Prezidentiala a unor elemente de evaluare cu privire la acest subiect si a unei propuneri clare de pozitionare a Romaniei, inclusiv din perspectiva politico-diplomatica si juridica, cu privire la posibilitatea recunoasterii lui Juan Guaidó drept Presedinte interimar al Venezuelei, respectiv a legitimitatii actiunilor sale si ale Adunarii Nationale.