Potrivit Antena 3, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a sunat-o pe Viorica Dancila pentru a incerca sa o convinga ca Romania sa renunte la o propunere europeana ce ar pune piedici realizarii unui gazoduct care ar lega Germania de Rusia.

"Vorbim de o discutie de aproximativ o jumatate de ora care a avut loc aseara intre premierul Viorica Dancila si Angela Merkel. Cancelarul german a incercat sa o convinga telefonic pe Viorica Dancila sa nu introduca in cadrul Consiliului Uniunii Europene o propunere de directiva care ar afecta direct interesele Germaniei in ceea ce priveste Nord Stream 2 si, evident, conexiunea cu Rusia", a spus reporterul Maria Toader, potrivit Hotnews.ro.

La randul lui, Radu Tudor, prezentator al postului, a sustinut ca Viorica Dancila a refuzat-o pe Angela Merkel, in pofida insistentei acesteia. "Nemtii au incercat, prin cea mai autorizata voce, sa ne convinga sa nu promovam o initiativa la nivelul UE care sa amane sau sa puna in paranteze gazoductul germano-rus. Din pacate, sporeste dependenta energetica a Europei fata de Rusia, iar ideea si eforturile comune din ultimii 20 de ani au fost in sens invers.

(...) Apreciez ca Viorica Dancila, intr-o discutie foarte lunga cu Angela Merkel, nu a renuntat la argumente. Ma bucur ca seful Guvernului sustine ferm pozitia americana si asa trebuie sa ramana. Exploatarea gazelor din Marea Neagra reprezinta cel mai important argument romanesc la faptul ca independenta energetica europeana fata de gazele rusesti este fezabila”, a spus acesta.