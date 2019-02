"Ce experienta in plus trebuie sa te califice? Dar domnul Iohannis ce experienta are ca a devenit presedinte? Este o viziune care este complet anacronica. Acestea sunt pozitii politice in toata lumea democratica care are sisteme democratice ca si la noi.

Poti sa fi medic, iar eu am avut experienta cu un inginer care a devenit Ministrul Sanatatii, Eugen Nicolaescu. Toata lumea cred ca isi da seama ca un astfel de comportament dauneaza nu actului de guvernare, ci cetatenilor", a spus liderul ALDE la Antena 3, citat de ziaruldeiasi.ro.

Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis, joi, o scrisoare premierului Viorica Dancila in care anunta respingerea numirii Liei Olguta Vasilescu in functia de viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

"Am decis sa resping propunerea de numire a doamnei Lia Olguta Vasilescu in functia de viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice", se arata in scrisoare.

Seful statului ii solicita premierului sa faca o alta propunere pentru functia respectiva.

"In consecinta, in conformitate cu dispozitiile art. 85 alin. (2) din Constitutie si tinand seama de jurisprudenta Curtii Constitutionale urmeaza sa inaintati o alta propunere pentru functia de viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, care, in mod necesar, pe langa respectarea conditiilor prevazute de lege, ar trebui sa raspunda si cerintelor referitoare la pregatirea generala, pregatirea in specialitatea domeniului, experienta in materie, instruirea si aptitudinile pentru functia in domeniu, reputatia nestirbita si moralitatea", a afirmat Iohannis.