"Nu are nimic cu ea, cred ca am gresi daca am merge pe o parte de psihologie 'Klaus Iohannis are ceva cu persoana Olguta Vasilescu'. Cred ca e un calcul electoral care ar consta in urmatoarele: primul- destabilizarea PSD sugerand, printr-o masinarie de zvonuri, ca ceea ce face el e in intelegere cu Liviu Dragnea ca sa o inlature pe Lia Olguta Vasilescu de la sefia unui minister.

El avea nevoie, dupa concesia uriasa de semnare a celor de pe lista de remaniati, daca era o pozitie anti-PSD categorica nu semna toata lista si era o lovitura cumplita pentru PSD, dar pentru a arata ca e anti-PSD, adresandu-se electoratului telefist, a ales intruchiparea pesedismului. Lia Olguta Vasilescu este, pentru electoratul PSD si a lui Klaus Iohannis, intruchiparea electoratului PSD- este buna mediatic, e muscatoare, a luptat impotriva sistemului pe bune, a fost singura din PSD care l-a atacat fara menajamente pe Klaus Iohannis. Daca era vorba de competente, presedintele putea sa ia pe orice alt ministru, dar a facut-o pentru a arata electoratului taliban ca tinteste o vedeta PSD.

Trebuia sa faca si el ceva pentru a dovedi electoratului sau tefelist ca este sef, electorat care i-a reprosat in cazul Kovesi niste slabuciuni. E vorba de un calcul.



Iohannis, fara sa vrea, a facut din Lia Olguta Vasilescu cel mai bun candidat pentru prezidentiale. In primul rand, a ridicat-o la inaltimea de principal adversar. Prin aceste nedreptati fatise, e limpede ca nu vrea pe Olguta Vasilescu, aceasta s-a pozitionat in cea mai importanta ipostaza, cea a unui candidat PSD la prezidentiale. Cel care poate starni ura electoratului PSD si ALDE fata de Iohannis. E limpede ca alegerile se vor baza pe emotie. Daca in cazul lui Klaus Iohannis, nu este o problema cu electoratul la nivel de ura fata de PSD, de aceasta parte electoratul nu e insufletit de o antipatie. Dragnea nu a capabil de o asemenea mobilizare, iar declaratiile ca Iohannis este papusa sistemului nu trezesc ura.. Olguta Vasilescu este mai bine infiltrata in electoratul PSD, aminitim scena cu catusele, lider PSD cu mare priza, iar fata de Firea ea chiar este pesedista", a declarat Ion Cristoiu pentru Mediafax, potrivit aktual24.ro.