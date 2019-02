Dancila a afirmat, in cadrul unui interviu acordat postului de televiziune Antena 3, ca "Liviu Dragnea, si Calin Popescu-Tariceanu si membrii PSD sunt foarte nemultumiti" de decizia sefului statului, subliniind ca in perioada imediat urmatoare urmeaza a fi luata o decizie in coalitia PSD-ALDE pe aceasta tema.

"Eu, sincer, speram ca, avand in vedere aceasta perioada lunga in care functionam fara doi titulari la aceste doua portofolii, sa am un raspuns pozitiv si sa putem intra in normalitate. Este greu de prevazut care va fi raspunsul presedintelui, dar stiu ca in cadrul coalitiei de guvernare este o mare nemultumire si o stare de iritare, pentru ca toate aceste lucruri si toate aceste motivatii pe care le-a specificat presedintele nu se pliaza pe realitate si este clar ca este rea-vointa. Vom avea sedinta in coalitia PSD-ALDE si vom lua o decizie. Nu pot sa spun care va fi decizia, pentru ca este adevarat ca si Liviu Dragnea, si Calin Popescu-Tariceanu si membrii PSD sunt foarte nemultumiti, pentru ca tot ceea ce i se reproseaza Olgutei Vasilescu sunt lucruri care nu sunt reale", a afirmat Dancila.

Sefa Executivului a subliniat ca desemnarea unui ministru este o "oportunitate care revine premierului", iar, potrivit acesteia, deciziile presedintelui au ca scop blocarea activitatii Guvernului, scrie Agerpres.



"Eu cred ca oportunitatea in a-si alege un membru al Guvernului revine primului-ministru. Primul-ministru este judecat de modul in care evolueaza, de modul in care se iau deciziile, de modul in care se pun in aplicare politici la nivel guvernamental si trebuie sa isi formeze o echipa care sa fie performanta, iar ceea ce i se reproseaza doamnei Olguta Vasilescu mi se pare incredibil. Lipsa de experienta la Olguta Vasilescu? Haideti sa fim seriosi! A fost primar, a avut nu stiu cate mandate de deputat, a fost acceptata ca ministru tot de domnul presedinte Klaus Iohannis. De ce o data esti bun si pe urma nu esti bun? Sunt lucruri care efectiv se bat cap in cap si conduc la ideea de rea-credinta si la dorinta de a boicota in continuare activitatea Guvernului. Acest lucru nu este un lucru productiv si presedintele Romaniei trebuie sa aiba acel rol, sa fie mediator, un rol prin care sa aduca un plus de imagine Romaniei", a spus premierul.

Dancila sustine ca "razboiul intern" afecteaza imaginea Romaniei pe plan international

Viorica Dancila a declarat, de asemenea, ca "razboiul intern" afecteaza imaginea Romaniei pe plan international, precizand ca "toti ochii statelor membre sunt atintiti asupra Romaniei".

"Dansul (n.r.- presedintele Klaus Iohannis) spune ca se ocupa de politica externa. Cum se vede pe extern faptul ca de 70 de zile Guvernul Romaniei se confrunta cu lipsa a doi ministri titulari pe doua domenii foarte importante: dezvoltare regionala si administratie publica si domeniul transporturi? Aici avem dosare grele de gestionat. Pe transporturi avem pachetul Mobilitate. Toata lumea, toate statele se uita spre noi cum vom gestiona acest dosar. Bine, avem ministri interimari, dar preia un ministru, termina alt ministru. Se fac negocieri la nivel de comisie, inclusiv cu statele membre, se fac negocieri cu raportorii, cu raportorii din umbra, trebuie sa ai o strategie. Suntem acum in imposibilitatea de a avea cursivitate in deciziile care se iau pe acest domeniu si cred ca acest lucru, chiar daca am veni cu altcineva, domnul presedinte are ca obiectiv sa blocheze activitatea Guvernului, lucru de altfel demonstrat de-a lungul timpului. De un an de zile, de cand sunt prim-ministru, de sapte ori mi-a fost ceruta demisia. Am vazut atatea critici..., care de cele mai multe ori au fost nejustificate. Am vazut cum s-a blocat activitatea unor ministere. Deci, vedem ca macar acum ar fi trebuit ca domnul presedinte sa aiba o alta atitudine. Toti ochii statelor membre sunt atintiti asupra Romaniei. Ce vrem sa aratam? Razboiul intern sau faptul ca Romania este capabila - si este capabila, am aceasta certitudine - sa conduca presedintia cu succes?", a adaugat Dancila.