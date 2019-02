"Sa o refuzi pentru a nu stiu cata oara pe Lia Olguta Vasilescu, pe motiv ca ataca statul paralel, pe Kovesi si abuzurile din justitie, asta inseamna sa fii purtator de cuvant al unui sistem toxic care te manevreaza in mod clar si la vedere.

Sa spui ca Olguta Vasilescu nu are experienta, dupa doi ani in care a fost ministru al Muncii si a rezolvat mult mai devreme tot programul national privind majorarea de pensii si salarii, asta inseamna sa nu iti pese deloc de Romania si de romani. Ramane ca varianta, in final, ca Guvernul sa sesize CCR pentru generarea unui conflict juridic de natura constitutionala care trebuie facut din prima", a spus Stefanescu, citat de stiripesurse.ro.