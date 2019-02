"Ma asteptam la acest lucru, de asta am si spus ca trebuie suspendat. Eu mi-am exprimat punctul de vedere public si in cadrul partidului despre acest conflict institutional intre presedinte si Guvern.

Nu este la prima abatere domnul presedinte, dansul insista in acest conflict institutional, punctul meu de vedere a fost foarte clar, de a-l suspenda 10-15 zile. Daca presedintele poate fi suspendat 10-15 zile, eu asa am propus", a spus Radulescu, citat de hotnews.ro.

Nicolicea: Singura rezolvare este la CCR

Si deputatul Eugen Nicolicea a avut o reactie in acest caz: "Domnul presedinte trebuie sa tina cont de deciziile CCR si sa tina cont ca aceasta este a doua propunere pentru functia respectiva. In cadrul celei de-a doua propunere pentru Ministerul respectiv, domnul presedinte nu se poate opune pentru ca citez, 'nu are drept de veto, iar raspunderea pentru propunere apartine prim-ministrului', am inchis citatul, s-ar putea opune pentru motive de legalitate. Aceste motive de legalitate nu exista, pentru ca nu le-a invocat. Pe cale de consecinta, singura solutie este sesizarea din nou a CCR. Este clar un conflict juridic de natura constitutionala si singura rezolvare este la CCR", a spus el, potrivit ziare.com