"Klaus Iohannis a aratat astazi ca este cel mai iresponsabil presedinte pe care l-a avut Romania. Nu a venit cu niciun proiect, cu nicio propunere constructiva, cu nimic care sa imbunatateasca viata romanilor. Este manat de frustrari personale si nu stie decat sa blocheze. Va ramane in istorie drept „Presedintele Bete-n-Roate”. Face tot ce poate pentru a bloca PSD sa faca investitiile atat de asteptate de cetateni.

Pe criteriile pentru care a respins-o astazi pe Olguta Vasilescu, Iohannis nu ar fi devenit niciodata presedintele Romaniei si nici nu ar fi putut ocupa o functie de ministru. In plus, se contrazice: tot el a semnat cu mana lui numirea Olgutei Vasilescu la Ministerul Muncii, unde a realizat cele mai complexe legi ale acestei guvernari: Legea salarizarii si Legea pensiilor. PSD a avut suficienta rabdare. Urmeaza sa facem uz de mijloacele legale si constitutionale pentru a-l determina pe presedintele "Bete-n-Roate" sa isi respecte obligatiile pe care le are fata de lege si de cetateni", se arata intr-o postare a Partidului Social Democrat.