"Am decis sa resping propunerea de numire a doamnei Lia Olguta Vasilescu in functia de viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice", se arata in scrisoare, potrivit Agerpres.

Seful statului ii solicita premierului sa faca o alta propunere pentru functia respectiva.

"In consecinta, in conformitate cu dispozitiile art. 85 alin. (2) din Constitutie si tinand seama de jurisprudenta Curtii Constitutionale urmeaza sa inaintati o alta propunere pentru functia de viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, care, in mod necesar, pe langa respectarea conditiilor prevazute de lege, ar trebui sa raspunda si cerintelor referitoare la pregatirea generala, pregatirea in specialitatea domeniului, experienta in materie, instruirea si aptitudinile pentru functia in domeniu, reputatia nestirbita si moralitatea", a afirmat Iohannis.

Presedintele a respins numirea Liei Olguta Vasilescu la Ministerul Dezvoltarii deoarece nu are pregatirea necesara

", a motivat el.

Potrivit sefului statului, Vasilescu a promovat in calitate de ministru al Muncii un cadru "lipsit de transparenta" in relatia cu societatea civila si in procesul de dialog social si a avut o serie de declaratii "controversate".

"Nu se poate ignora faptul ca, in calitate de ministru al Muncii si Justitiei sociale, doamna Lia Olguta Vasilescu a promovat un cadru lipsit de transparenta in relatia cu societatea civila si in procesul de dialog social, fara consultarea actorilor implicati. Or, realizarea si asigurarea unui dialog autentic, prin implicarea partenerilor din administratia publica, mediul academic si societatea civila, alaturi de pregatirea si experienta profesionala sunt esentiale pentru exercitarea acestei functii de demnitate publica. La conturarea acestui profil se adauga declaratiile controversate, atacurile la persoana virulente, limbajul folosit in comunicarile publice, presiunile asupra justitiei, retinute inclusiv de catre Consiliul Superior al Magistraturii, toate acestea fiind aspecte care vin in contradictie cu cerintele de responsabilitate pe care le implica detinerea unei functii de inalta demnitate publica, precum cea de viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice", a evidentiat presedintele Iohannis.