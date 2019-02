"Nu cred ca domnia sa va mai prinde in functie acele modificari drastice legislative. In primul rand ar trebui sa modifice Constitutia si il invit sa facem un referendum in Bucuresti sa decida bucurestenii cum trebuie sa se cheltuile banii. Bugetul tarii se imparte conform legii, nu stam niste domni la masa ca si cum am fi la film. Le-am spus si ieri, este ca si cum as veni eu cu sase primari de municipii, facem presiuni aspra voastra. Ni se arunca acest praf in ochi, inclusiv de unii analisti foarte buni prieteni cu domnul Dragnea.

Asta e bataie de joc! Domnul Dragnea le flutura bucurestenilor ca o sa aiba 30 de blocuri reabilitate. Vom ataca pe toate caile legale, si in justitie. Vom uza de toate caile interne si internationale", a declarat Gabriela Firea, potrivit stiripesurse.ro.

Ea a mai spus ca nu cerseste bani de la Guvern, pentru ca sunt banii bucurestenilor.

"Nu venim sa cersim de la Guvern, sa ne dea ceva in plus. Nu ne-a dat niciodata ceva in plus, dimpotriva, vrea sa ne ia. Sunt banii romanilor, ai bucurestenilor, nu ai lui Dragnea. El nu e regele Romaniei si patronul bugetului tarii", a spus primarul general al Capitalei.