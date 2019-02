"Nu e nimic adevarat. Nici nu m-am gandit si nici nu am luat in calcul asa ceva. Nu am vorbit cu domnul Ponta niciodata, nici alt subiect si nici acest subiect. (...) Probabil ca face parte din planul de denigrare a mea", a spus Gabriela Firea.

Aceasta a venit cu explicatii legate de declaratia ei de la sfarsitul saptamanii trecute referitoare la intentia de a-l contracandida pe Liviu Dragnea, indiferent de pozitia pentru care liderul PSD va candida.

"Intr-adevar, ce am spus eu si nu retractez, la finalul saptamanii, ca, avand in vedere ca domnul Dragnea imi face viata imposibila la Primaria Capitalei si intreprinde toate masurile prin care eu sa nu pot sa-mi duc mandatul la bun sfarsit, in primul rand prin faptul ca si-a incalcat promisiunea de a sprijini Primaria Capitalei prin proiecte comune cu Guvernul, (...) am spus, bineinteles, la suparare, ca daca tot imi face dumnealui viata un calvar o sa vin si eu dupa dumnealui oriunde va candida. Nu stim daca va candida la prezidentiale, deci nu am eu de ce sa spun ca merg acolo, dar si la Teleorman daca va candida, eu il anunt oficial ca voi merge dupa domnia sa si ma voi inscrie. Macar sa fie si o alternativa la domnia sa si macar sa demonstram tuturor romanilor ca nu putem sa facem pur si simplu rau in fiecare zi si sa-i lasam pe altii in fata sa se exprime pentru deciziile mari politice luate de domnia sa, iar dumnealui sa iasa senin pe urma si la presa si peste tot si sa spuna ca nu are nicio vina si nu este implicat in masurile respective luate. In acest context am facut declaratia si vad ca s-a speculat", a mai spus Firea.

Firea nu vrea sa plece din PSD

Totodata, Firea a mai spus ca nu ia in calcul sa paraseasca Partidul Social Democrat.

"Sub nicio forma. Sunt membru al PSD. Am foarte multi colegi si prieteni. Tin legatura si cu multi colegi din tara. Primesc zilnic de la membrii PSD si simpatizantii PSD foarte multe mesaje, nu cred ca eu trebuie sa fiu cea care trebuie sa se indeparteze de aceasta formatiune politica", a spus edilul general, inainte de sedinta Asociatiilor Municipiilor din Romania, intrebata daca ia in calcul sa demisioneze din PSD.

Ea a admis insa, intrebata in acest sens, ca ar putea fi exclusa din PSD: "La maniera la care am fost exclusa din conducere, cred ca se poate intampla la acest moment orice".

De asemenea, Gabriela Firea considera "nedemn" modul in care Mihai Fifor, "un reprezentant de frunte al partidului", presedinte al Consiliului National al PSD, a vorbit despre ea, scrie Agerpres.

"Aseara, la un post de televiziune, s-a exprimat cu referire la mine 'asa-zisa mea colega Gabi Firea'. Mi s-a parut nedemn pentru un reprezentant de frunte al partidului sa vorbesti de o asemenea maniera in primul rand si sa proferezi neadevaruri la un post important de televiziune. Am vrut sa intru cu o rectificare, cu un drept la replica si, din pacate, nu mi s-a acordat aceasta sansa", a povestit Firea.