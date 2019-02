"In urma probelor evidente si in urma verificarilor facute de Secretariatul General al Parlamentului timp de trei - patru luni, deci o munca efectiva, Biroul permanent al Camerei Deputatilor a fost sesizat vizavi de aceste aspecte care au natura penala. Ceea ce am facut noi in Biroul permanent a fost ca sa cerem reprezentantului USR din Biroul permanent sa faca ceea ce cer ei de vreo doi ani de zile, si anume sa accepte ca aceste liste sa fie verificate de Parchetul General in urma unei plangeri penale si, daca Parchetul General si procurorii vor decide ca nu sunt probe care sa ateste ca au fost falsificate semnaturile, atunci este foarte bine, dar daca procurorii vor constata acest lucru va fi foarte grav.

Reprezentantul USR nu a mai fost de acord si a cerut numai catre CCR sa fie trimise aceste liste. Prin vot s-a decis ca va pleca instant atat catre CCR, dar si catre Parchetul General in urma plangerii penale pe care probabil o va semna domnul vicepresedinte Iordache in numele Biroului permanent, urmand ca procurorii sa decida", a afirmat Radulescu, dupa sedinta Bp al Camerei Deputatilor, precizand ca peste 500.000 de semnaturi au fost descoperite ca fiind false.

El a aratat ca impotriva propunerii din Biroul permanent a votat reprezentantul USR, iar liberalii s-au abtinut de la vot.

Radulescu: Penalii striga penalii. Atat USR, cat si PNL au plangeri penale

, a sustinut deputatul.

Social-democratul a declarat ca intre primarii care au facut plangeri penale cu privire la semnaturile pentru initiativa "Fara penali in functii publice" se numara si edilul Aradului, liberalul Gheorghe Falca, scrie Agerpres.

Radulescu: In democratie, oamenii mai destepti nu au loc de prosti

Despre acuzatiile Opozitiei ca prin demersul conducerii Camerei Deputatilor s-ar dori blocarea traseului legislativ al initiativei, Radulescu a raspuns ca "prostia doare uneori".

"In democratie, oamenii mai destepti nu au loc de prosti. Asta este viata. Prostia doare pentru ca la mine faptele s-au prescris, in primul rand, dar oamenii nu stiu, iar in al doilea rand la mine s-a primit o decizie a CCR, (...) care spune ca la mine faptele nici macar nu au existat si rechizitoriul facut de procurori este un fals, fapt pentru care eu am depus plangeri penale impotriva domnului Nistor, care acum conduce interimar DNA, si a celorlalti procurori. (...) Eu, de principiu, sunt de acord sa verificam daca acesti penali sunt reali sau nu si acest lucru il face instanta judecatoreasca corecta. (...) Eu cred ca numai cetatenii Romaniei hotarasc daca un om, care chiar daca a gresit in viata, lui il aleg", a afirmat Radulescu.