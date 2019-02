"In anul 2018, am avut de 20 de ori buget mai mare decat in 2017 si anul acesta - buget de 20 de ori mai mare decat in 2018. Este un buget care a fost alcatuit tocmai pentru a ne permite sa ne indeplinim misiunea.

Tot ceea ce s-a solicitat si ce s-a argumentat atunci cand s-a discutat pe proiectul de buget a avut in vedere un singur obiectiv, cel pe care ni l-am asumat si care presupune prestarea unui serviciu public cat mai bun pentru cetatean.

Ma bucur ca lucrul acesta a fost inteles de catre colegii mei si ma bucur ca in fiecare an am reusit sa aduc un plus la buget, care se concretizeaza in eficienta cu care prestam acest serviciu public, in salarizarea de care se bucura personalul ministerului", a spus Carmen Dan la Antena 3.

Ea a tinut sa mentioneze ca mare parte din acest buget va merge la cheltuielile cu personalul MAI.

"Vom continua politica de investitii. In continuare vom avea achizitii de autospeciale, ne vom preocupa de reabilitarea unor sedii, de data aceasta si spre institutiile prefectului, ne vom ocupa de achizitiile de echipament in continuare", a adaugat sefa MAI, citat de ziare.com.