"Selectia Laurei Codruta Kovesi pe primul loc pe lista scurta de trei nume pentru postul de procuror european care va ajunge la vot in Parlamentul European este o noua dovada ca revocarea ei din fruntea DNA a fost o comanda politica din partea unor infractori, fara nicio baza juridica.

Laura Codruta Kovesi a fost cel mai eficient procuror sef al DNA, judecand dupa rezultatele institutiei si dupa distinctiile primite in ultimii cinci ani. DNA a devenit o institutie model in lupta anti-coruptie nu doar in Romania, dar si in toata Europa. Increderea publicului in DNA a crescut proportional cu rezultatele si a scazut dupa revocarea din functia de procuror sef a Laurei Codruta Kovesi.

Uniunea Salvati Romania considera ca ministrul justitiei Tudorel Toader si coalitia PSD-ALDE au fortat revocarea Laurei Codruta Kovesi, fara avizul CSM, pe baza unui raport incropit din titluri de presa, fara nicio consistenta juridica. De altfel, Laura Coduta Kovesi a facut o plangere la Curtea Europeana a Drepturilor Omului cu privire la revocare, iar miza procesului este foarte importanta astfel incat pe viitor niciun alt procuror sa nu mai fie supus unui astfel de abuz.

Uniunea Salvati Romania cere Guvernului Romaniei sa dea dovada de patriotism asa cum clameaza si sa sustina o romanca pentru o pozitie atat de importanta la nivel european.

Coruptia din Romania poate fi invinsa si de la nivel european. Romania a fost vizata de 11 investigatii din partea Biroului European Anti-Frauda (OLAF), cele mai multe din intreaga UE. Iar dosarul Tel Drum, in care Liviu Dragnea este urmarit penal, este dat drept exemplu ilustrativ pentru fraudele cu bani europeni", se arata intr-un comunicat al formatiunii.