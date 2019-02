"Eu nu sunt adepta acestor masuri radicale. Cu atat mai mult cu cat acum telefonul a devenit un instrument de lucru. Ar trebui sa invatam sa-l folosim ca atare", a spus Andronescu, scrie Hotnews.ro.

Ministrul a povestit o intamplare pe care a avut-o la Universitatea Politehnica unde preda, cand unul dintre studenti statea tot timpul pe telefon. Cand i-a facut observatie studentului, ministrul a aflat ca acesta ii urmarea cursul in versiunea online.

"Ar trebui sa folosim telefonul pentru procesul de invatare, nu sa-l interzicem. Responsabilitatile sunt imparttite intre parinti si scoala. Iar profesorul este cel care va decide cum sa-si gestioneze ora. Adica eu ca profesor am autoritatea pe care o predau si stiu ce am de facut in timpul orei. Nu trebuie sa-l sfatuiesc eu ce sa faca. Nu sunt scolile identice, nu sunt clasele identice, nu sunt copiii identici. Adaptarea metodelor pedagogice la ceea ce reprezinta clasa respectiva este calea pe care profesorul trebuie sa managerieze ora", a declarat Andronescu.

Ministrul Educatiei a mai spus ca primeste multe mesaje pe pagina ei de Facebook de la elevi, care folosesc un limbaj nu tocmai adecvat varstei lor, dar Andronescu spune ca le raspunde si ii corecteza atunci cand elevii derapeaza in limbaj.