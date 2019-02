"Suntem deja in Februarie si Guvernul nu a fost in stare sa prezinte proiectul Bugetului de Stat pentru anul 2019 ( este o situatie fara precedent in Romania sau in orice alta tara europeana)! Este important sa intelegem “de ce” - dupa care ProRomania sa vina cu solutii concrete in fata acestui dezastru!

1. In tot cursul anului 2018 Dragnea, Dancila, Valcov si Teodorovici AU MINTIT ca nu sunt probleme cu banii publici/ spun 'au mintit' pentru ca toti specialistii din Ministerul Finantelor , BNR, Comisia Europeana si din zona finaciara le-au spus ca nu au bani - iar ei au negat realitatea / si acum isi dau seama ca oricat de mult mint nu pot schimba realitatea

2. In 2019 au inghetat pensiile, salariile si drepturile legale ale bugetarilor, au blocat toate investitiile (inclusiv cele din fonduri europene si achizitiile militare) si cifrele tot nu vor sa asculte de ei



3. In 2018 deficitul bugetar (cheltuieli mai mari decat venituri) a fost de circa 6 miliarde de euro - in 2019 va fi deja de peste 8 miliarde euro / va rog sa intelegeti ca in 2017-2019 Gasca lui Dragnea v-a indatorat pe dvs , cetatenii Romaniei, cu peste 1000 de Euro pentru fiecare roman (inclusiv pensionari, copii, bolnavi si cei ce traiesc in Diaspora)! Si raul continua

4. Au dat afara Seful ANAF, au jefuit banii Companiior de Stat, au amanat rambursarea TVA si plata datoriilor la constructori - au acuzat BNR, Soros, Statul Paralel, Opozitia, Comisia Europeana, bancile si societatile private, acum si Serviciile de Informatii pentru toate relele - si tot nu au bani

Au falsificat deja datele Bugetului din 2018

5. Au incercat sa obtina bani prin faimoasa Ordonanta 114/2018 data intre Craciun si Revelion- tot ce au reusit sa afecteze grav singura banca cu capital romanesc privat “Banca Transilvania” , sa bage in colaps Companiile Energetice Oltenia si Hunedoara, sa explodeze preturile la facturile de intretinere si sa importe din Rusia gaz mai mult si mai scump ca niciodata ( nu degeaba ii lauda Sputnik in fiecare zi)

6. Nu mai obtin bani imprumut de la bancile cu care sunt intr-un razboi populist si absurd / asa ca acum s-au hotarat SA FURE banii de cetatenii privati - mintindu-i ca le dau dobanda mai mare decat bancile

7. Au avut grija sa puna in Buget 100 de milioane de Euro in 2019 finantare pentru PSD , PNL , ALDE si USR / si acum au aruncat fumigena ca taie de la banii pentru 'Servicii' (daca scazi banii pentru pensiile militare din Bugetele Serviciilor o sa vedeti ca PSD primeste mai mult decat SRI si SIE la un loc) - daca oamenii au nevoie de 'Vitamina D' e clar ca Dragnea are nevoie de pastile de nesimtire

8. Sedintele non stop care au loc in Biroul Presedintelui Camerei Deputatilor ( desi stiam toti ca Bugetul ar trebui facut la Guvern in prezenta Prim Ministrului) au un singur scop - FALSIFICAREA si cosmetizarea datelor bugetare/ ca si la reprimarea protestelor din 10 August va rog sa constatati ca Viorica Dancila lipseste - Dragnea nu o considera suficient de curajoasa sau de loiala pentru a o implica in activitatea sa infractionala

9. Orice forma finala va avea Bugetul dupa adoptarea de catre Guvern si votul din Parlament - vom avea doar un FAKE Buget/ datele adevarate le vom afla doar din rapoartele oficiale ale EUROSTAT si ale BNR ( pana in toamna cand Dragnea va schimba conducerea BNR si va pune niste 'Dancili' care sa repete doar ce primesc de la Partid)!

Situatia financiar - bugetara a Romaniei deja chiar mai rea decat in perioada 2008-2010! Trebuie sa luam masuri inca de acum.

PRO Romania are o echipa de oameni profesionisti si cu experienta guvernamentala (3 fosti Premieri, 11 fosti ministri, fosti secretari de stat si specialisti care au lucrat foarte bine in perioada 2012-2015)/ acestia deja lucreaza la un BUGET ADEVARAT al Romaniei care sa foloseasca datele reale si sa sa propuna masuri serioase prin care romanii sa sufere cat mai putin dupa dezastrul actual!".