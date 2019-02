Victor Ciorbea invoca mai multe rapoarte ale Comisiei de la Venetia cu exemple de tari in care remuneratia Avocatului Poporului este egala sau mai mare decat cea judecatorilor Curtilor Constitutionale sau Supreme, potrivit scrisorii transmise de Victor Ciorbea Comisiei parlamentare, document postat pe pagina de Facebook a USR.



Ciorbea invoca doua articole din Legea 35/1997 privind organizarea si functionarea Avocatului Poporului, care demonstreaza ca beneficiaza de o pensie calculata similara cu cea a judecatorilor CCR.



"(4) Avocatul Poporului, indeplinind conditiile de numire prevazute pentru judecatori la Curtea Constitutionala, la data pensionarii sau recalcularii pensiei anterior stabilite, beneficiaza de pensie calculata similar cu cea a judecatorilor Curtii Constitutionale", prevede articolul 9 la alineatul 4 din actul normativ mentionat.

Cel de-al doilea articol invocat de Avocatul Poporului arata ca functia sa este asimilata celei de secretar de stat, astfel benefiind de o salarizare si conditii de pensionare ale unui ministru.

"(3) Functia de Avocat al Poporului este asimilata ca rang, salarizare si conditii de pensionare cu functia de ministru, iar functia de adjunct al Avocatului Poporului este asimilata ca rang, salarizare si conditii de pensionare cu functia de secretar de stat, beneficiind in mod corespunzator de toate drepturile acestora. Functiile de conducere si de executie de specialitate sunt asimilate cu cele din aparatul Parlamentului", indica articolul 59 la alineatul 59 din Legea amintita.

"In opinia noastra, sunt pe deplin intemeiate argumentele infatisate in punctul de vedere anexat, cu privire la constitutionalitatea legii si la netemeinicia sustinerilor din obiectia de neconstitutionalitate formulata de Presedintele Romaniei. Imi exprim speranta ca intr-o perioada in care Romania detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene, institutiile statului roman vor concura la mentinerea si consolidarea pentru institutia Avocatului Poporului din Romania a statutului corespunzator institutiilor de tip Ombudsman care functioneaza in tarile Uniunii Europene (statut definit atat prin nivelul de salarizare a Avocatului Poporului, adjunctilor sai si personalului din aparatul institutiei, al pensiei cuvenite pentru activitatea desfasurata de acestia cat si prin diversitatea mijloacelor legale de interventie puse la dispozitie", transmite Avocatul Poporului in scrisoarea adresata lui Robert Cazanciuc, presedinte al Comisiei juridice a Senatului.

De asemenea, Victor Ciorbea aminteste de un compendiu de opinii ale Comisiei de la Venetia potrivit carora in Olanda remuneratia ar fi cu "20% mai mare decat un judecator al Curtii Supreme", iar in Suedia, rangul Ombudsmanului fiind acelasi cu cel de Judecator al Curtii Supreme sau al Curtii Administrative Supreme, "remuneratia este cu 20% mai mare". Mai mult, in Malta remuneratia sa ar fi cat cea a unui judecator a instantei supreme.

De asemenea, in Croatia Ombudsmanul national este considerat ca avand acelasi rang si are aceeasi remuneratie cu cea a unui judecator al Curtii Constitutionale.

Un alt aspect subliniat de catre Victor Ciorbea priveste fapt ca "Ombudsmanului ii este acordat intotdeauna un rang corespunzator, care se reflecta si in nivelul salariilor", nefiind doar o chestiune de "respect public, ci si una de "independenta a justitiei".

Mai mult, acesta a transmis faptul ca echivalarea salariilor Ombudsmanului si adjunctilor acestuia ii asigura independenta, dupa cum arata Comisia de la Venetia.

Un alt aspect pe care acesta l-a subliniat este faptul ca, potrivit modificarii efectuate de Parlament la Legea Avocatului Poporului, "legiuitorul a realizat, prin noua reglementare adoptata, o distinctie clara intre notiunile juridice utilizate in determinarea statutului juridic al avocatului Poporului ca rang si salarizare cu functia de ministru, iar pe de alta parte consolidarea dreptului la pensia de serviciu, calculata in conditiile judecatorilor de la Curtea Constitutionala".

Scrisoarea transmisa de Victor Ciorbea Comisiei juridice a Senatului vine dupa ce CCR a admis partial, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire proiectul pentru modificarea Legii 35/1997 privind organizarea si functionarea Avocatului Poporului, prin care acesta beneficiaza de pensie de serviciu egala cu 80% din salariul brut lunar.