Intrebat dupa sedinta Colegiului National al PMP cum vede rezolvarea conflictului privind numirea celor doi ministri si daca seful statului mai poate sa refuze din nou numirea acestora, Basescu a spus: "Nu mai stiu, oricata experienta am eu, nu mai stiu unde se duc lucrurile".

"Cert este ca atunci cand ai in fata PSD, necesitatea unui protocol este absoluta. De ce trebuie protocolul? Pentru ca el expliciteaza prevederile constitutionale si comportamentul celor doua parti, sef al Guvernului si presedinte, in domeniile in care trebuie sa coopereze la numiri, fie ca vorbim de ambasadori, de seful Statului Major, de sefii Parchetelor, de multe alte desemnari pe care le fac cu dubla semnatura. Asta este spiritul Constitutiei", a afirmat Basescu, potrivit Agerpres.

El a respins ideea ca prevederile Constitutiei nu ar fi bune, mentionand ca tot conceptul exercitarii puterii in Romania este legat de o cheie dubla.

"Am auzit pe foarte multi in analizele lor politice, am auzit pe foarte multi ageamii spunand: Constitutia nu este buna. Eu va spun ca avem o Constitutie buna, care doar pe ici, pe colo ar avea nevoie de unele ajustari, dar conceptul Constitutiei este dubla cheie. Avand in vedere istoria noastra recenta din timpul comunismului, tot conceptul exercitarii puterii in Romania este legat de o cheie dubla. Adica, presedintele nu o poate lua prin aratura fara sa aiba semnaturi sau avize de la Guvern, Guvernul nu o poate lua prin aratura fara decretul presedintelui. Este un concept, nu sunt erori de redactare a Constitutiei, conceptul este dubla cheie pe decizii importante", a mai spus Basescu.