"Ne asteptam la numele astea care s-au vehiculat, plecarile, eram pregatiti. Putinele plecari din PSD erau luate in calcul de catre noi. Am stiut de la inceput, toti colegii, ca, dupa incercarea de puci esuata de acum cateva luni de zile, unii dintre colegii care stau cu urechea aplecata mai in exteriorul partidului decat in interior vor primi 'verde' pentru a intari partiduletul de buzunar condus de cel care ne-a tradat cel mai mult si al carui nume nici nu vreau sa-l rostesc. Asta e calea pe care au ales-o, daca adversarii nostri isi inchipuie ca vom pierde majoritatea dupa aceste miscari pe care le-au facut, toate concentrate, se insala, pentru ca noi deja ne pregatim sa primim in randul nostru intre 8 si 11 parlamentari din alte partide in aceasta perioada, vorbesc de senatori si deputati", a afirmat Stefanescu, pentru Agerpres.

Secretarul general al PSD a sustinut ca exista o argumentatie "solida" pentru "unele plecari din zona PNL".

"Parlamentarii PNL sunt disperati de politica pe care o fac la varf Orban si cu ai lui. Sunt presati, la randul lor, de primarii care sunt disperati ca Orban si ai lui au atacat Codul administrativ la Curtea Constitutionala, batandu-si joc de primari, sunt disperati de ceea ce vorbeste lumea in teritoriu vizavi de sondajul lor fals care i-a costat 14 miliarde de lei vechi. Oamenii pe strada, in toate judetele in care eu am fost, 11 judete doar luna asta, injura la greu PNL-ul si conducerea PNL-ului si pentru faptul ca europarlamentarii lor au votat impotriva Romaniei. De aceea, dintre parlamentarii lor care sunt cu capul pe umeri si care inteleg ca s-a ales praful de partidul lor cu amestecul ala de pedelismo-securismo-basismo-macoveism, ce este la ei, au batut la usile noastre. Si noi, pe oamenii care sunt corecti ii primim cu bratele deschise si asta vom face", a spus Codrin Stefanescu.

Patru deputati ai PSD si-au anuntat in aceasta saptamana trecerea la partidul Pro Romania: Mihai Tudose, Georgian Pop, Corina Bogaciu si Oana Vladuca.