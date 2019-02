"Cresterea investitiilor reprezinta principala tinta a bugetului pe anul 2019. Domeniile prioritare sunt investitiile in infrastructura de transport (5,6 miliarde lei), investitiile in educatie (2 miliarde lei), investitiile in aparatura medicala (1,8 miliarde pentru incubatoare, ecografe, RMN-uri etc) si investitiile in dezvoltarea locala (2,5 miliarde prin PNDL, pentru scoli, gradinite, drumuri locale, canalizari si alimentari cu apa etc.).



Sunt de asemenea asigurati toti banii pentru pensii si salarii, inclusiv pentru majorarile prevazute in acest an conform programului de guvernare. Cresc substantial si sumele alocate primariilor si consiliilor judetene, iar 99,9% dintre alesii locali apreciaza noul buget. Tot in acest an, Romania va depasi pragul de 1.000 miliarde lei la Produsul Intern Brut.

Deci cifrele arata bine. In final, un mesaj special pentru presedintele Iohannis: Nu va mai amestecati in lucrurile pe care nu le intelegeti! Va multumim!", se arata in postare.