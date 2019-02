"Este lupta intre Liviu Dragnea, intre disperarea unui presedinte de partid de a tine monolit un partid care ii serveste intereselor dumnealui, in detrimentul unor oameni care vor sa duca la bun sfarsit niste programe pentru cetateni. Imi asum ceea ce stiu, oricum viata mea in PSD este o chestiune de zile si tocmai de aceea vreau sa va spun ca, daca voi avea intotdeauna ceva de spus, o voi spune, lucru pe care il voi face. Am preferat sa folosesc acel cuvant pe care toata lumea astazi spune ca de ce ai mintit.

Trebuie sa stiti ca este un vector de a atrage atentia asupra unei situatii, pentru ca, daca as fi spus ca aduc lamuriri, nimeni nu ar fi reactionat. Situatia de pe data de 10 aduce noi situatii la cunostinta Parchetului, care va trebui, in urma acestor declaratii pe care le voi da, care nu au avut legatura cu ce m-au intrebat procurorii la acel moment, sa porneasca pe alte piste pentru a identifica, in opinia mea, daca sau nu 10 august 2018 a fost sau nu creatia lui Liviu Dragnea", a sustinut Badulescu, potrivit Agerpres.

Precizarea viceprimarului Capitalei, prezent la o dezbatere organizata de PMB, a survenit unei intrebari pe aceasta tema.

Intrebat daca interventia jandarmilor a fost legala, Badulescu a spus ca in acea zi Jandarmeria "a fost folosita cu stirea sau mai putin fara stirea lor, intr-un joc in care oamenii au avut de pierdut.

"In acea zi, Jandarmeria a fost folosita cu stirea sau mai putin fara stirea lor, intr-un joc in care oamenii au avut de pierdut. Atat jandarmii, cat si oamenii care au intrat in contact cu jandarmii. A fost o interventie proportionala, in schimb a fost o interventie coordonata din partea celor care se aflau in strada, iar ordinele care se dadeau catre jandarmerie si discursul public care a fost, a fost doar de a muta dinspre Jandarmerie cine este de fapt obiectivul si cine este creierul acestei miscari. Revolutiile si miscarile de strada au un epicentru", a afirmat Badulescu.