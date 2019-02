"Conform raspunsului la o interpelare adresata Ministerului Finantelor in 2018, statul roman cheltuieste actualmente aproape dublu cu salarizarea personalului de cult din Romania fata de anul 2013. Conform raspunsului oferit de Ministerul Finantelor, contributia statului la salarizarea personalului de cult a fost de 261 milioane de lei in 2013 si de 475,7 milioane in 2017.

Insa acestea sunt doar sumele acordate exclusiv pentru salarii. An de an, statul creste alocarile oferite pentru renovari si consolidari de lacase de cult sau alte activitati, prin cresterea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte. Daca acesta era de aproximativ 487 de milioane de lei in 2016, un an mai tarziu, in 2017, a primit o infuzie de aproape 100 de milioane, ajungand la 575,2 milioane de lei, o crestere similara remarcandu-se doar la nivelul anilor 2013-2014. 86% din acest buget este menit contributiei la salarizarea personalului clerical si nonclerical, in timp ce doar 12,53% merg catre repararea si construirea lacasurilor de cult.



«Nu critic mecanismul in sine, pentru ca nu am inovat nimic ca stat cand am decis sa sustinem de la buget salariile preotilor sau diferite investitii. Dar mi-ar placea mai multa expunere publica si mai multe discutii, fiindca am impresia ca se procedeaza cu fereala cand e vorba de finantarea sectorului religios. Dam peste 100 de milioane de euro pentru salarii. Sunt destui bani publici de care beneficiaza Biserica Ortodoxa din partea statului – toate cultele, de fapt – fara sa avem un tablou general clar al finantarilor si oportunitatilor. De pilda, finantarile din cultura sunt mult mai dezbatute. Cu tot binele pe care-l aduc biserica si clerul societatii pe partea sociala, de ajutorare si consiliere, pe atat mult rau fac prin lipsa fiscalizarii activitatii preotului de rand, iar cazurile cu abuzurile care ajung in media, uneori inspaimantatoare, sunt doar varful unui iceberg care nu iese niciodata din sistem», a declarat senatorul iesean Dan Lungu.

«In anul 2017, spre exemplu, s-au platit circa 70 de milioane de lei de la bugetul de stat pentru reabilitarea diferitelor biserici, monumente istorice, lacase de cult, dar s-au oferit 35 de milioane de lei pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului. Mergem cu totii prin tara si vedem biserici vechi, care arata o profunda traditie ortodoxa a romanilor, ce stau sa se prabuseasca, pe cand alte tari le transforma in obiective turistice de circuit national. Nu poti sa nu te intrebi, totusi, de ce nu exista o consultare publica pe subiectele acestea. Ar apropia si Biserica mai mult de societate si ar lasa si mai putin impresia de lucru facut pe ascuns», a mai precizat Dan Lungu", se arata intr-un a mai precizat Dan Lungu", se arata intr-un comunicat USR.

Senatorul USR Dan Lungu trage insa un semnal de alarma legat de bugetul de anul acesta, ce nu a fost facut inca public, fiindca Legea 157/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice specifica faptul ca salariile oferite de stat pentru personalul clerical sunt echivalente cu cele ale cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar de stat. Iar cum in ultimul an, pentru care nu avem cifre eliberate de Ministerul Finantelor, salariile profesorilor au crescut exponential, alocarea pentru finantarea salariilor personalului clerical va mai beneficia de o infuzie majora din bugetul de stat.