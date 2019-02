"Cat am fost Prim Ministru si Presedinte al PSD am respectat si sustinut Armata Romana / ceea ce se intampla acum este o rusine, o jignire pentru militarii romani si un atentat la adresa Armatei ca institutie fundamentala a Statului Roman!

Klaus Iohannis si Liviu Dragnea sunt la fel de vinovati pentru situatia in care s-a ajuns! Daca Dragnea se tine de afaceri murdare cu banii de achzitii - Iohannis trebuia sa ia masuri din timp si fara fisura pentru a apara Armata!

Vreau sa ii multumesc Generalului Ciuca alaturi de care am fost in Afganistan in vizita la soldatii nostri / ii urez succes Generalului Anastasof (un pilot si comandant extraordinar care ne-a sfatuit foarte bine legat de achizitia de F 16)!

PRO Romania le cere in mod imperativ si presedintelui Iohannis si lui Liviu Dragnea sa nu mai foloseasca Armata Romana in bataliile lor politice!", a scris Victor Ponta pe Facebook.