"Razboiul a ajuns prea departe! Jos labele de pe Armata

Exact in timpul vizitei Secretarului General NATO in Romania si in plina derulare a Reuniunii ministrilor apararii din statele UE la Bucuresti, Curtea de Apel Bucuresti a suspendat prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca la conducerea Statului Major al Apararii. Decizia instantei vine ca urmare a interventiei facute in acest sens de ministrul PSD al Apararii.



Rusia jubileaza in timp ce oameni marunti din PSD se gandesc mai mult la umplerea buzunarelor personale sisau politice cu banii de la inzestrare decat la siguranta nationala. Si, daca lor nu le convine un om, acesta trebuie sa dispara cu orice pret, chiar si cu acela al distrugerii respectului militarilor pentru liderii lor.

Acesta nu este un altfel de razboi, pentru care Armata nu poate si nici nu trebuie sa se pregateasca. Razboiul politic a ajuns prea departe. Jos labele de pe Armata, Jos PSD!", a scris Eugen Tomac pe Facebook.