"Sustin revolta primarilor - centralizarea trebuie oprita!

Primarii oraselor mari s-au revoltat . Pe buna dreptate. De ce?

- anul trecut, prin 'revolutia fiscala', statul a redus dramatic fondurile oraselor mari. Prin acel “artificiu” - vandut ca o simplificare si mica reducere de taxe pentru oameni - PSD a redus cu 30% sumele alocate bugetelor locale din taxa pe venit. O smecherie

- In 2019 - e si mai rau - PSD vrea sa dea banii la consiliul judetean (la baronii locali) care sa distribuie discretionar banii “mai jos”

Situatia este socanta si trebuie oprita. O sa va explic secretul despre care nu vorbeste nimeni:

- cele mai mari 14 zone metropolitane (in care traiesc 35% din oameni), contribuie 85% din totalul taxelor colectate. 85%!!!! Practic nu exista economie fiscalizata in afara marilor orase (putinele firme din Teleorman si din alte judete nu platesc taxe - pentru ca sunt detinute de PSD si ANAF ii apara)



- in Bucuresti de exemplu, doar 30% din taxele colectate raman in oras . La fel si in Cluj si in celelalte mari orase. 70% (!!!!) sunt luati si aruncati in alte judete

- unde se duc banii ??? O mica parte in pensii in judetele sarace (e normal), insa cea mai mare parte merge in miliarde furate prin Teldrumuri si alte firme de casa. Si in salarii aberante in administratia centrala si locala date catre 'noua nomenclatura': politruci, amante, soferi si alti trepadusi pesedisti analfabeti care nici macar nu trec vreo zi la munca. Care e rezultatul : prabusire economica totala a zonelor in care PSD arunca cu banii. Bani cheltuiti DOAR pentru a fi furati. Teleorman de exemplu a pierdut 30 la suta din populatie (peste 60 la suta din forta de munca) din anii 90 pana acum - cel mai mare procent din tara.

Ganditi-va bine. 70% din taxele pe care le platiti voi si firmele la care lucrati sunt aruncati in mare parte in retelele corupte ale PSD. 70%!!!



Ce trebuie facut ??? Descentralizare fiscala ! Cel putin 60% din totale taxele platite trebuie sa ramana in localitatea de unde au fost platite . Cel putin !!! Restul de 30-40% trebuie sa mearga in mare parte catre proiectele mari de infrastructura, armata si plata pensiilor pentru oamenii saraci din zonele defavorizate. Atat. 0 catre retelele feudale corupte. Sunt suficienti bani daca taiem coruptia drastic.

Statul central trebuie redus dramatic, comunitatile locale trebuie sa prospere!", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.