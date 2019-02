"Respinge cererea de repunere pe rol ca nefondata. Respinge exceptia inadmisibilitatii cererii de suspendare, exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantului si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Administratia Prezidentiala ca nefondate. Ia act de renuntarea reclamantului la judecata capatului de cerere privind anularea Decretului nr. 1.131/2018.

Admite cererea in parte. Dispune suspendarea executarii Decretului nr. 1.131/2018 pana la pronuntarea instantei de fond. Cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare. In cazul declararii, cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Bucuresti. Pronuntarea hotararii se face prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei", se arata in decizia CAB, potrivit dcnews.