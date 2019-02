"Tovarasu` Dragnea, ia luati-o pe tovarasa Carmen de la Interne si platiti nota pentru 10 august! Ia uitati ce zice viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu: “Recunosc ca am mintit la Parchet si ma pun la dispozitia organelor de ancheta. Am mintit in legatura cu mitingul din 10 august 2018. Am mintit pentru ca sunt un mincinos si ca sa apar un partid.. Poftim, am spus-o public”.

Da, nemernicilor, in fiecare zi mintiti. Tot niste comunisti ati ramas. 10 august e ziua in care Guvernul s-a intors impotriva poporului, e Mineriada altei generatii. Prea usor am lasat in urma subiectul asta. Toti cei vinovati trebuie sa plateasca in fata legii!", a scris Ioana Constantin pe Facebook.