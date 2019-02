"Doar intr-un singur an am reusit ceea ce alte guverne nu au atins intr-un mandat intreg. Veniturile bugetului stat au ajuns in 2018 la peste 295 mld. lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 32% fata de 2016, iar ponderea veniturilor in PIB a ajuns la 31,1% fata de 29,5% in 2016. PIB a crescut in 2018 cu peste 25% fata de anul 2016 si a ajuns la 949,6 miliarde lei", a afirmat Dancila, repetand cifrele vehiculate de liderul PSD, Liviu Dragnea, in urma cu cateva zile, potrivit Digi24.

Viorica Dancila sustine ca, prin masurile luate, Guvernul a obtinut si cresterea semnificativa a sumelor incasate de la UE si ca cifrele demonstreaza "buna guvernare".

"Am marit veniturile pensionarilor si ale angajatilor din sanatate si educatie si am alocat fonduri pentru investitii mai mari cu 28% fata de 2017. Vreau sa asigur pe toata lumea ca si in anul 2019 vom continua sa oferim o viata mai buna romanilor", a mai spus premierul, adaugand totodata ca deficitul pe 2018 a fost mai mic decat cel prognozat - 2,88% din PIB.