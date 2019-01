"Vom discuta astazi si despre documentele necesare pentru pregatirea trecerii Romaniei la moneda unica europeana, elaborate in cadrul comisiei nationale constituite in acest scop. Adoptarea monedei euro este un proiect complex, de mare anvergura, care trebuie temeinic pregatit prin implicarea specialistilor, a mediului academic, patronatelor, sindicatelor, partidelor politice, societatii civile si, desigur, a tuturor institutiilor cu responsabilitati in domeniu. In cursul anului trecut, comisia - din care au facut parte reprezentanti ai acestor structuri - a avut o activitate intensa, cu reuniuni bilunare. In urma acestora au rezultat doua documente: planul national de adoptare a monedei euro si raportul de fundamentare al acestui plan. Astazi, Guvernul isi va insusi aceste documente in vederea asumarilor politice. Ulterior, vor fi transmise Comisiei Europene. Implicit, ne asumam obiectivul de adoptare a monedei euro de catre Romania in anul 2024", a afirmat Dancila in deschiderea sedintei de guvern, potrivit Agerpres.

Premierul a subliniat ca este esentiala intrarea intr-o etapa premergatoare acestui proces, respectiv in mecanismul european al ratelor de schimb, si, de asemenea, trebuie luate "masurile necesare pentru cresterea competitivitatii si asigurarea unei cresteri economice sustenabile", pentru ca aderarea la moneda euro sa aduca beneficii romanilor.