"Nu cred deloc ca PSD poate sa rezolve problemele economiei romanesti, nu cu Valcov si Dragnea la conducere. Cei doi au bagat deja in faliment doua judete, Olt si Teleorman si acum ne pregatesc falimentul national. PSD a capturat aproape toate institutiile din Romania si profita de ocazie, in mod cinic, pentru a pune mana pe BNR. In statul paralel in care pare sa traiasca PSD, vedem cu totii ca Darius Valcov se viseaza guvernator BNR, iar Liviu Dragnea presedinte. Intr-o Romanie ideala, imi cer scuze ca va spun asta, cei doi ar fi poate paznici de noapte la cimitir", a declarat Clotilde Armand, potrivit Hotnews.ro.

In ceea ce priveste intarzierea adoptari bugetului pe anul 2019, Clotilde Armand spune ca este vorba despre o problema la nivel local.

"Este o problema si la nivel local, in Consiliile Locale nu putem sa votam bugetul. Avem nevoie de o economie stabila, unde sa stim pe ce ne putem baza. Faptul ca toate deciziile se iau in graba, fara consultare, ne costa pe toti. Trebuie neaparat sa avem cat de repede un buget care sa nu bage Romania in faliment", mai spus consilierul local USR.