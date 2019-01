"IAP este ingrijorata ca profesorul Lazar, care este foarte apreciat de procurorii din toata lumea, si-a vazut pozitia amenintata in acest fel, cand, asa cum presedintele Iohannis remarca, face o treaba foarte buna, in special in domeniul luptei anticoruptie", se arata in scrisoarea catre premierul Dancila, potrivit Stiripesurse.ro.

Asociatia isi exprima ingrijorarea cu privire la modificarile legislative recente, care ar putea afecta drepturile procurorilor si face apel la premier sa se asigure ca orice modificari legislative vor respecta independenta profesionala a procurorilor si ca acestia nu vor suferi consecinte nefaste doar pentru ca isi fac meseria.

In scrisoarea adresata presedintelui, secretarul general al IAP multumeste pentru gestul de a respinge propunerea de revocare a lui Augustin Lazar si il incurajeaza pe Klaus Iohannis sa se asigure in continuare ca drepturile procurorilor sunt respectate.