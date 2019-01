"Presedintele Iohannis nu intelege nimic din economie. La inceputul guvernarii PSD, Iohannis spunea ca programul de guvernare e nerealist si ca economia va intra in colaps. In realitate, Romania a avut cea mai mare crestere economica din Europa. Cand spunea ca nu vor mai fi bani de salarii si pensii, in realitate veniturile romanilor au crescut, in termeni reali, cu 18,6% pentru pensionari si cu 20,3% pentru salariati.

Cand spune ca stam rau cu absorbtia fondurilor, in realitate Romania a recuperat intarzierea lasata de Ciolos si a ajuns la media UE. Prin urmare, de cate ori Iohannis spune ca economia va merge rau, trebuie sa ne asteptam ca va merge bine. Daca este atat de preocupat de economie, ii sugeram sa trateze mai serios lucrurile", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Partidului Social Democrat.