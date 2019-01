"In mod voit nu doresc sa discut despre decizii actuale ale Guvernului, insa daca vorbim de leadership, trebuie sa vorbim si despre incredere, predictibilitate si fiabilitate. Aceasta este esenta unui climat de incredere: atat in politica, cat si in diplomatie si in domeniul economic. Tocmai de aceea urmarim cu anumita ingrijorare masurile mentionate anterior: avand in vedere lipsa dialogului si a consultarii celor afectati in mod direct, inaintea luarii unei decizii; ca urmare a lipsei unui studiu de impact transparent; de teama dezvoltarii unei noi tendinte, care s-ar putea extinde si asupra unor alte domenii economice. Acestea creeaza nesiguranta! Si mai mult, creeaza nesiguranta prezentarea publica si pausala a companiilor straine ca fiind problema sau chiar dusmanul societatii", a spus ambasadorul german la receptia organizata de Camera de Comert si Industrie romano-germana la Palatul Parlamentului, poreivit Agerpres.

In context, el a facut apel la reprezentantii mediului de afaceri sa nu se lase provocati.

"Nu va lasati provocati, insa combateti defaimarile cu fermitate si argumente solide! Aparati-va realizarile si atrageti atentia asupra contributiilor aduse de economia germana in decursul anilor!", a afirmat Cord Meier-Klodt.

Oficialul german a transmis un mesaj si Guvernului

El a sustinut ca Romania are multe de oferit in vederea reconfigurarii cu succes a schimbarii in Europa

Diplomatul a adaugat ca aproximativ un sfert de milion de romani sunt angajati ai companiilor germane

a completat ambasadorul Germaniei. a subliniat Cord Meier-Klodt. a aratat el.

Presedintele Klaus Iohannis participa la acest eveniment. De asemenea, intre cei care sunt prezenti se numara presedintele PNL, Ludovic Orban, presedintele USR, Dan Barna, presedintele PLUS, Dacian Ciolos. c