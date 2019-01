Chestionat daca a luat vreo decizie in privinta candidaturii sale pentru cea mai inalta functie in stat, Calin Popescu Tariceanu a declarat ca in acest moment nu poate spune nimic legat de acest subiect.

"Nu pot sa va spun in momentul de fata, nu pentru ca ar fi secret, dar nu a venit inca momentul (...). Disponibilitatea exista, nu va faceti griji", a spus Tariceanu, potrivit Digi24.

In acest moment, presedintele ALDE pare mai preocupat de participarea la alegerile europarlamentare din luna mai.

"N-am stabilit acest lucru (participarea pe liste comune - n.r.) inca. Am discutat, asa cum v-am spus si in trecut cu colegii din PSD, n-am hotarat pe care varianta vom merge, dar nu inseamna ca nu trebuie sa incepem pregatirile (...). Mie mi se pare ca suntem in momentul critic, daca nu incepem acum riscam sa pierdem startul", a precizat Tariceanu.