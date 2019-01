Sesizarea lui Kovesi la CEDO a fost admisa in principiu

Sesizarea la CEDO formulata de fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, in care contesta modul in care a fost revocata din functie, a trecut rapid de procedura de filtru, ceea ce inseamna ca este in principiu admisibila si ca incepe judecata pe fond.