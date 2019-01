"Doua mari razboaie au purtat Dragnea&Co in ultimii doi ani, ambele impotriva Romaniei. Razboaie care au urmarit (o fac in continuare) – destructurarea societatii romanesti si aducerea ei sub controlul initiatorilor. Unul impotriva Justitiei, avind ca scop subordonarea acesteia factorului politic – se intelege Dragnea&Co. De ce? Pentru a imuniza infractiunile, averile strinse in 30 de ani prin rapt, pentru a securiza carierelor lor politice. 2/ Impotriva economiei de piata, a agentilor economici reali, privati (romani si straini deopotriva) cu acelasi scop – subordonarea economiei intereselor unui grup – a acelora care si-au constituit averile prin afaceri cu statul. Dragnea este exponentul perfect al acestora. Ii reprezinta. Iar ei se considera reprezentati de el. In acest grup se afla marii experti in devalizarea bugetului, in delapidarea fondurilor, in minarirea banilor publici, in deturnarea fondurilor europene, in directionarea banului indiferent de sursa spre oamenii proprii. dragnea ziuanews

Coeziunea de PSD in jurul conducatorului iubit este data de 'cimentul' pe care il asigura acesti bani, multi, miliarde. Politica pentru ei este o afacere care trebuie in esenta trebuie sa raspunda la intrebarea cum sa isi insuseasca bugetele central si locale?

Tanase: Drumul asta duce Romania sigur in prapastie si in haos

Puterea de cumparare scade cu repeziciune. Inflatia a inghit deja plusurile la salarii si pensii din ultimii ani. Afacerile imobiliare , energia, sistemul de pensii sau asigurarile vin pe rind. Undeva lantul trofic se va rupe si va urma caderea. PSD&ALDE incearca sa mai tina de lant pina trec alegerile. Dar economic vorbind, ce au pus pe picioare Dragnea&Valcov&Co, nu este viabil. Drumul asta duce Romania sigur in prapastie si in haos. Romania incepe sa semene cu Venezuela, economic si politic.

Ofensiva lansata recent impotriva Bancii Nationale nu ma mira – vine logic pe firul gindirii politice si economice Dragnea&Co. BNR este ultimul bastion care isi isarescu 1pastreaza independenta. BNR nu este la cheremul lui Dragnea si a bodygarzilor lui – Valcov&Co. Ideea este ca PSD&ALDE sa dreaga busuiocul prin intermediul BNR, iar guvernul sa continue sa faca timpenii impotriva economiei de piata. In esenta vor ajunge sa tipareasca bani, vor creste si mai mult inflatia, vor creste deficitele. Totul ca sa acopere gaurile produse de esecul programului economic PSD, de factura populista,anti- economica. Cu tiparirea banilor sunt chiar grabiti pentru ca vin alegerile si trebuie sa gaseasca electoratul multumit. Avind prin buzunare maculatura de ii zice si 'bani'. Ce daca au o putere de cumparare fff. redusa. Pina sa isi dea seama capul de locuitor de pacaleala, alegerile deja au trecut. Astfel Dragnea&Co sar hopul, ramin la putere ]nca 4 ani, visul oricarui pesedist", a scris Stelian Tanase pe blogul sau.