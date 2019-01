"Este o inventie, nu exista asa ceva, nicio cota de 10% pe sistem public. Este foarte adevarat ca se fac analize pe institutii publice in ceea ce priveste reorganizarea si functionarea in parametri cat mai buni a unor institutii, dar asta nu inseamna ca, automat, la toate trebuie ca o parte din personal sa fie redus. Sunt foarte multe unde trebuie adus personal si, probabil, aceste lucruri se vor regla in momentul in care fiecare institutie va avea auditul complet, mai exact fiecare minister va avea un audit complet, astfel incat sa se poata introduce si digitalizarea de care vorbim atat de mult.

Si, probabil, unul dintre indicatorii cei mai importanti atunci cand se va avea in vedere reorganizarea ministerelor va fi ca cei care stiu sa lucreze pe calculator trebuie sa ramana si sa fie adusi altii noi din piata daca exista o lipsa in ceea ce priveste aceste competente ", a declarat Darius Valcov luni, la Romania TV, intrebat daca in materie de disponibilizari in sistemul public "s-a batut in cuie cota aceea de 10%", a declarat Darius Valcov, potrivit stiripesurse.ro.