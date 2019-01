"Am citit cu amuzament postarea lui Dragnea despre cresterea economica colosala a Romaniei. Daca ne-am lua dupa analizele lui - cea mai mare crestere economica din lume ar fi cea din Venezuela - de cateva zeci de milioane de procente in 2 ani (desi oamenii mor de foame).

Realitatea este ca economia a crescut cu 11 la suta in ultimii 2 ani, conform cifrelor auditate si publicate de Comisia Europeana (si validate de catre Guvern). Diferenta dintre 11% si cifrele fanteziste ale lui Dragnea este explicata de inflatie, deprecierea leului si diverse artificii contabile.



Aceasta crestere de 11% a venit din munca si investitiile sectorului privat si milioanelor de oameni cinstiti din Romania. Guvernul PSD nu are NICI UN MERIT pentru aceasta cifra. Ce a reusit guvernul de fapt sa faca ?A ajutat cresterea economica? A distrus-o! A reusit sa devalueze leul, sa creasca inflatia, sa creasca dobanzile, sa ne arunce in aer bugetul, sa distruga economia privata prin ultimele OUG-uri, sa ne impinga in criza in 2019. A reusit 0 investitii in autostrazi, 0 spitale si 0 scoli.

Insa guvernul PSD a reusit doua lucruri:

- sa creasca pensiile speciale si salariile pana la nivele absurde pentru politruci, rude si membri PSD care lucreaza in administratie. Mii de PSD-isti incompetenti au ajuns sa castige cu mult peste 10.000 RON pe luna, fara sa fie nevoiti sa si lucreze iar unii din sinecuri ministeriale fara chiar sa treaca pe la munca;

- sa dea miliarde de EUR catre firmele de casa ale PSD - pentru luminite, borduri si concerte gratuite.



USR va analiza cu atentie bugetul care va fi propus de guvern in urmatoarele zile si va veni cu solutii clare pentru redresarea economiei. Nu vom accepta distrugerea economiei! Oamenii nu trebuie sa sufere din cauza incompetentei PSD", a scris Dan Barna intr-o postare pe Facebook.