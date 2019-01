"Sa nu uitam ca, in numele unui asa-zis ideal suprem, schimband legi si capturand institutii una cate una, s-a consolidat regimul nazist.

Perceptia ca politicienii, care reprezinta oamenii si interesele lor, au dreptul sa calce in picioare adevaruri, sa identifice dusmani, sa dea vina pentru esecurile lor pe diferite categorii de cetateni reprezinta o filosofie toxica.

Astazi, in tentativa lor nesabuita de a se salva de justitie si de a-si prezerva puterea, unii politicieni invinuiesc magistrati, blameaza multinationalele viclene, cum zic ei, si diabolizeaza Uniunea Europeana, descrisa drept abuziva si trufasa.



Dupa cei aratati acum cu degetul, ar urma altii, apoi altii, si tot asa pana cand indistinctia si cautarea continua a vinovatilor s-ar transforma in pretextul perfect pentru acapararea statului.



Imi aduc aminte o fraza din memoriile lui Hédi Fried, supravietuitoare deportata la Auschwitz, din Sighetul aflat sub ocupatie maghiara, si pe care am decorat-o acum trei ani: «Supravietuieste numai cel care este constient de ce se intampla. Nu foloseste la nimic sa inchizi ochii».

Asadar, trecutul este un avertisment mereu actual, iar efortul de a-l intelege nu este niciodata indeajuns", a declarat Klaus Iohannis, potrivit stiripesurse.ro.