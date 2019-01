"Este o rusine pentru actualul Guvern si actuala coalitie majoritara ca imediat se termina luna ianuarie si Romania nu are buget. Acest lucru are consecinte extrem de grave asupra functionarii institutiilor publice, asupra functionarii autoritatilor publice locale, care nu pot sa-si adopte bugetele locale pana nu se adopta legea bugetului de stat. Are un impact extrem de negativ asupra dezvoltarii economice a Romaniei, pentru ca nicio investitie noua nu poate fi pornita pana nu se adopta bugetul de stat si bugetele locale. Au probleme inclusiv in ceea ce priveste sustinerea cheltuielilor de personal. (...) Nu sunt capabili sa faca un buget. (...) Am vazut ca la masa (intr-o fotografie publicata de Liviu Dragnea pe Facebook - n.r.) lipsea premierul, ceea ce inseamna ca nu are nicio legatura cu bugetul. (...) In mare parte nu avem buget pentru ca actualul Guvern este incapabil sa elaboreze un proiect de buget care sa corespunda cu adevarat reglementarilor la nivel european", a spus Orban dupa sedinta Biroului Politic National al PNL.

El a aratat ca majoritatea parlamentara a refuzat convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare, scrie Agerpres.

De asemenea, Orban a precizat ca liberalii vor depune in aceasta sesiune parlamentara o alta motiune de cenzura impotriva Guvernului.

La randul sau, senatorul PNL Florin Citu a declarat ca institutiile ar trebui sa se autosesizeze de fiecare data cand date confidentiale privind economia sunt publicate.

"Se pare ca exista oameni in Ministerul de Finante care dau informatii pe surse si apoi sunt publicate de presedintele Camerei Deputatilor, de un consilier. In nicio tara din lume nu se intampla asa ceva. Informatiile confidentiale apar pentru toata lumea in acelasi timp. Nu apar pe surse pentru cineva sa fie folosite in mod preferential. Nu stim daca Liviu Dragnea, de exemplu, nu a folosit aceste informatii despre veniturile bugetare, despre buget in interes propriu si a facut bani din chestia asta. Institutiile statului trebuie sa se autosesizeze de fiecare data cand apar astfel de situatii", a spus senatorul liberal.