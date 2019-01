Ghita a mentionat la Antena 3 ca asteapta sa fie clarificata problema mandatului de arestare emis pe numele lui.

"Judecatorii din Serbia au descoperit aceste nefaradelegi intamplate la emiterea mandatului meu. Vreau sa-mi rezolv aceasta chestiune cu mandatul. Sigur ca odata si-odata vreau sa-mi vad tara, prietenii. Nu cred ca vreodata am gresit cu ceva fata de tara mea si sunt convins ca voi ajunge sa-mi vad tara, familia, prietenii", a precizat el, citat de digi24.ro.

Ci cateva zile in urma a subliniat ca nu are "planuri care sa faca pe cineva sa creada ca ma intorc in Romania sau ca voi avea legatura cu politica".