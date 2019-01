"Daca intr-un an cresterea economica a fost 6,9% si in celalalt an se va inchide la 4,2%-4,3% cum sa-ti iasa 25% cresterea? (...) Alte date sunt certe. Leul s-a prabusit. (...) Pentru tot ce este contract in euro romanii vor scoate mai multi bani din buzunar. (...) Este o crestere economica fictiva. Aceasta nu este o crestere economica ce se bazeaza pe motoarele adevarate de crestere - pe cresterea competitivitatii companiilor, pe investitii, ei au omorat investitiile complet. Nu stiu ce cifre da Dragnea acolo, dar Ministerul Finantelor avea obligatia sa dea executia bugetara si nu a dat-o inca. Da el din pix (n.r. Dragnea), incearca sa fixeze niste cifre.

Orice crestere de venit a fost doar pe hartie. (...) PSD a taiat pensii in 2018 si le va taia si in 2019", a declarat Ludovic Orban, citat de digi24.ro.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut duminica seara, intr-o postare pe Facebook, ca "Romania a incheiat anul 2018 cu venituri la buget de 295,1 miliarde de lei, cu 71,2 miliarde in plus fata de anul 2016, reprezentand o crestere de 32%".