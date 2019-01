Chestionat in cadrul unei emisiuni difuzate la Antena3 daca are card sau cont la vreo banca, raspunsul lui Darius Valcov a fost: "Nu. Da, in plic. Vine plicul. Da (in mana - n.red.). Se mai poate”, a spus el, facand referire la modalitatea de primire a salariului.

Cand vine vorba despre rezervari online, el a menntionat ca apeleaza la prietena lui.

"Cunosc atat de multi oameni care au bani in cont si-au ramas fara ei, pentru ca i-au mancat comisioanele. Aveau 500 de euro si dupa zece ani nimic, ca sunt mari comisioanele", a adaugat el, citat de hotnews.ro.

Si fostul prim-ministru Mihai Tudose isi primea salariul prin aceeasi modalitate, a mai confirmat Valcov.