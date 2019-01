Ea a adaugat ca informatiile ajunse la Bruxelles pe aceasta tema nu sunt conforme cu realitatea.

"Am urmarit cu atentie mesajul transmis de Comisie si am vazut o noua dezinformare. Se vorbea de amnistie. Ministrul Justitiei n-a vorbit de amnistie; ministrul Justitiei a vorbit de o ordonanta de urgenta care sa dea posibilitatea celor care au fost judecati de complete constituite ilegal sa aiba parte de un complet constituit legal, astfel incat omul sa aiba certitudinea ca a fost judecat corect. Legat de acest lucru, se pot relua procese si pentru cei care au fost achitati si pentru cei care au fost condamnati, pot fi condamnari mai mari sau pot exista situatii in care sa se descopere ca aceste condamnari nu trebuiau date. Deci, acest lucru da sansa unui proces corect pentru cetateni si cred ca asta face parte din drepturile omului. Tocmai faptul ca nu s-a facut referire la acest lucru si s-a facut referire la amnistie arata inca o data ca informatiile care se trimit catre Bruxelles nu sunt conforme cu realitatea si ajungem iar la subiectul legat de dezinformare", a precizat Dancila, pentru Antena 3.

Premierul a spus ca in Romania nu este incalcat statul de drept si ca nu isi doreste ca acest subiect sa devina unul de campanie electorala.

Dancila: Nu vad ca in Romania sa fie incalcat statul de drept

Prim-ministrul a atras atentia asupra drepturilor celor "care au fost condamnati pe nedrept" sau nu au avut instante de judecata constituite legal.

"Sa ne gandim ca, in primul rand, legile pe care le facem atat la nivel national, cat si la nivel european, directivele, regulamentele, ele se fac pentru cetateni. Iar drepturile cetatenilor trebuie respectate. Iar in Romania stim foarte bine ca nu prea s-a vorbit despre drepturile omului, despre drepturile celor care au fost condamnati pe nedrept, despre drepturile celor care nu au avut instante de judecata constituite legal, despre drepturile celor care au facut puscarie, ca apoi sa fie nevinovati. Nu putem sa spunem ca o parte dintre cetateni au drepturi, iar ceilalti nu au. Trebuie sa existe un echilibru intre aceste aspecte", a afirmat Dancila.

Dancila: Toti sustinem lupta impotriva coruptiei

Ea a completat ca Guvernul roman sustine lupta impotriva coruptiei, dar nu trebuie lipita tarii noastre eticheta unei probleme cu care se confrunta si alte state membre, scrie Agerpres

"Guvernul Romaniei, toti sustinem lupta impotriva coruptiei. Nu se pune problema sa nu sustinem acest lucru. Dar nu trebuie sa lipim aceasta eticheta Romaniei, ca in Romania exista coruptie, iar in celelalte state membre nu exista acest lucru. Si ceea ce este trist este ca noi am lipit aceasta eticheta Romaniei. In toate statele membre exista coruptie, dar nimeni nu a iesit sa spuna: 'In tara mea este coruptie'. Si cred ca coruptia si lupta impotriva coruptiei nu trebuie sa o lipim de un anumit stat membru, ci trebuie sa o tratam la nivelul tuturor statelor membre, tocmai pentru a avea echilibru si pentru a avea solutii care sunt general-valabile", a sustinut Viorica Dancila.