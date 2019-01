S-au inregistrat si sase abtineri.

Numarul total al delegatilor care au votat a fost 1.557.

Ciolos a fost singurul candidat la sefia partidului.

Votul a fost electronic, delegatii putand sa isi exprime optiunea de pe telefoane, tablete sau laptopuri.

Ciolos: Vom aduce principiile bunei guvernari

"Vom aduce principiile bunei guvernari si ale bunei colaborari comunitare la baza societatii. Vom forma comunitati locale puternice si implicate care sa arate cetatenilor ca se poate. E nevoie de exemple concrete pentru cei care nu mai cred si abia atunci vom reusi cu adevarat. La baza societatii, Romania nu e scindata. Toti ne dorim acelasi lucru, dar nu stim cum sa il obtinem. Nu exista PSD-isti si antiPSD-isti, exista doar oameni care au nevoi si care isi doresc sa traiasca mai bine. Noi suntem cei care trebuie sa intindem o mana tuturor si sa nu facem judecati de valoare care rup comunitatea in mod artificial. Abia asa vom scapa definitiv de scindari si ura izvorata din optiuni politice. Daca asteptam sa dispara acest PSD prin erodare politica, ne vom trezi cu surpriza ca se va intoarce din nou sub alte forme. Doar prin schimbarea mentalitatilor si a comportamentelor la baza societatii vom iesi din capcana aceasta a politici care divide si care incita la ura. Acest lucru ne dorim sa aduca PLUS in societatea romaneasca", a afirmat Ciolos.

El a adaugat ca vrea ca PLUS sa fie un partid deschis, in care toti cei care doresc sa participe la reconstruirea sociala sa fie bine-veniti, scrie Agerpres.

"Va propun si o motiune politica, o motiune programatica. Incepem sa construim proiectul nostru in jurul unei strategii nationale a bunastarii durabile. Asta este elementul care sta la baza acestei motiuni programatice - o bunastare durabila, care este realizabila doar printr-un tip de educatie care construieste personalitati capabile sa isi asume propria devenire si propriile opinii, o educatie care reuseste atunci cand stimuleaza gandirea critica, atunci cand societatea isi reinventeaza modul de organizare si cand stimuleaza spiritul antreprenorial si creativitatea. Asta trebuie sa se intample atat in rural, cat si in mediul urban", a sustinut Dacian Ciolos.

Ciolos: Proiectul meu este Romania si stiu ce avem de facut

, a transmis Ciolos.

Potrivit fostului prim-ministru, PLUS se indreapta spre 10.000 de membri de partid validati, aspect despre care a spus ca reprezinta "o performanta uriasa pentru o singura luna de existenta".



"Am facut acest partid pentru ca am simtit aceasta singuratate si eu si noi si am simtit-o intr-un anumit fel, mai ales dupa ce s-a terminat 2016 si a inceput 2017 si pentru ca singura solutie pentru toti cei care se simt singuri este sa aratam ca suntem impreuna si ca putem fi impreuna. Acest moment e doar un inceput, ne-am suparat destul, am suferit destul de sentimentul neputintei, am dat prea mult vina unii pe altii si ne-am victimizat suficient. De azi, nu doar ca nu mai suntem singuri, dar vedem clar ceea ce avem de facut si e simplu asta - sa avem curajul sa fim, in primul rand, noi insine, fara sa cerem aprobarea altora pentru asta, sa fim convinsi ca si noi putem si, in primul rand, nu depindem de altii", a adaugat Ciolos.