"Se vorbea despre faptul ca nu suntem pregatiti, ca nu vom fi in stare sa ducem presedintia la bun sfarsit. Daca va aduceti aminte, era chiar o propunere ca Finlanda sa preia presedintia in locul nostru, daca nu suntem in stare. Asta nu a venit de nicaieri, a fost legata de anumite afirmatii, una dintre ele a fost chiar declaratia presedintelui Klaus Iohannis. Am dicutat cu mai multi europarlamentari, cu mai multi oficiali europeni care ne-au spus ca lucram intr-un ritm foarte energic, intr-un ritm sustinut si au vazut ca suntem foarte determinati sa avem succes. Acest lucru i-a bucurat foarte mult pe toti oficialii europeni.

Multe dintre aceste dintre aceste dezinformari vin din Romania, vin de la europarlamentarii romani. Nu trebuie sa uitam ca nu au fost numai dezinformari, dar au fost si voturi ale eurodeputatilor romani impotriva Romaniei. Tot ceea ce a adus o umbra asupra presedintiei Romaniei vine din interior.

Cei care fac aceste lucruri ar trebui sa le fie rusine! Sa le fie rusine pentru ca oamenii i-au votat sa reprezinte Romania, nu sa voteze impotriva Romaniei. Membrii Parlamentului European si Jean Claude Juncker au fost uimiti pentru ca nu s-a mai vazut pana acum ca europarlamentari din tara respectiva sa-si atace propria tara si sa vina cu dezinformari", a spus sefa Executivului, la Antena 3, potrivit stiripesurse.ro.