"Nu vremea - ci PROSTIA , incompetenta, delasarea si clientelismul provoaca haos!

Sefii numiti de noul Guvern la Aeroportul Otopeni nu stiau ca in Romania 'iarna nu e ca vara'? Sau nu ii intereseaza - Dragnea si Valcov zboara cu avioane private de la terminalul VIP!

Conducerea Aeroportului Otopeni a fost numita pe aceleasi criterii de incompetenta ca si Dancila, Andrusca, fetele lui Valcov de la ANAF si Casa Nationala de Sanatate...

Aeroportul Otopeni a ramas in anul 2019 cu O SINGURA masina de degivrare - in mod normal procedura la un avion dureaza peste o jumatate de ora; dar avioanele sunt programate la decolare din 10 in 10 minute! Deci nu vremea e problema - ci prostia si incompetenta ! Daca primea TELDRUM contractul de degivrare sigur apareau 10 masini, nu?

In aceasta dimineata am fost toti urcati in avioanele care plecau in jurul orei 8 si stam pe pista uitandu-ne unii la altii / la 9.45 am fost anuntati ca singura masina de degivrare a ramas fara substantele pe care trebuie sa le raspandeasca pe corpul avionului - si a plecat sa realimenteze!!! Nu vremea e problema - ci prostia si incompetenta!

Tot anunta la presa ca se pleaca cu intarzieri de 50 de minute! De la 8 la 10 sunt 50 de minute? Sau ati facut toti scoala in acelasi loc cu Viorica?

Unii (mai norocosi) vor ajunge la destinatie cu 2-3-4 ore intarziere / altii insa pierd zborurile de legatura, programul de weekend, bani si nervi! Iar sefii de la Otopeni sunt linistiti - Dragnea si Valcov zboara cu avioane private care sunt degivrate imediat!

Dupa ce ii lasam sa distruga ANAF, Casa Nationala de Sanatate, Aeroportul Otopeni, TAROM, Banca Transilvania, Compania Energetica Oltenia si multe multe altele - ei pleaca in Brazilia cu milioanele si noi ramanem aici sa platim nota!", a scris Victor Ponta pe Facebook.