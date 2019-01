"Inteleg ca PSD vrea sa dea OUG-uri cu efecte juridice retroactive (ceea ce este clar neconstitutional) - ca sa anuleze procese judecate in trecut si sa scape de condamnari date deja.

Vreau sa le zic clar: nu va jucati cu focul. Daca asa ceva devine posibil si acceptat ca fiind constitutional - de ce nu am da si noi un OUG retroactiv in prima zi de guvernare care sa anuleze tot ce ati facut voi si sa va si arunce in puscarie imediat pe toti ? Ce ne-ar impiedica daca exista precedent ? Si de ce nu am face asta INAINTE de a alinia toata legislatia cu recomandarile MCV si ale Comisiei de la Venetia ? Asa scapam si de voi si rezolvam si toata legislatia juridica rapid (ca nu o sa mai aiba cine sa o blocheze - veti fi toti la Rahova si Jilava).

Asa ca ganditi-va bine ce faceti!", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.