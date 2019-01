"O OFERTA, CAT SE POATE DE SERIOASA, PENTRU DOAMNA DANCILA

Ma ofer sa o invat pe doamna premier sa-si citeasca discursurile corect, i le pot corecta (sunt filolog) si cunosc si terminologia politica, fac asta de vreo 20 de ani. Ii pot explica sensul cuvintelor pe care nu le cunoaste, ii pot construi fraze mai simple, dar logice si coerente, o pot ajuta sa frazeze corect, sa pronunte corect, sa citeasca mai putin robotic si o mai pot scoate si din limba de lemn.

Am rabdare, fac orice ca sa nu ne facem de ras in astea 6 luni, in fata intregii Europe. As face-o pro bono, ca, daca accept sa fiu retribuita, o sa ziceti ca m a platit PSD-ul.Vorbesc serios, doamna premier, va pot ajuta, mi-as ajuta tara, in fond !



Exclus, insa, stiu ca domnul Dragnea si altii de pe-acolo, nu va vor da verde sa lucrati cu mine, nu sunt perceputa ca o admiratoare a ce face acum PSD. Dar eu, draga psd-ule, m am oferit, nu vrei, nici nu stii ce pierzi.

Asta apropo de umor si putina autoironie, cu care, din cand in cand, cate un discurs ar putea fi pigmentat, sunt retete care nu prea dau gres. Sigur, conteaza temele, locul, evenimentul, auditoriul, dar, intr o masura mai mica sau mai mare, o tusa de umor se preteaza cam peste tot.

Deci, doamna Dancila, ma ofer sa va ajut pro bono, pentru o mai buna imagine a tarii, o tara care e si a mea, dar si a dvs. Si e si a romanilor care ar aprecia sa va doriti sa nu mai gresiti cand ne reprezentati tara, deci pe noi toti", a scris Cristina Topescu pe Facebook.